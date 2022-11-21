Чем закончился сериал «Ходячие мертвецы»

Сегодня вышел заключительный эпизод 11-го сезона «Ходячих мертвецов». На этом история, начавшаяся ещё в 2010 году, подошла к своему финалу. Конечно, вселенную не оставят и будут развивать в различных спин-оффах, но основной сюжет всё же завершился. В этом материале мы расскажем, чем закончился сериал.

Далее будут спойлеры к финальному эпизоду сериала. Если хотите посмотреть его сами, то не читайте материал.

Что же происходит в последней серии сериала? На протяжении эпизода нам показывают оборону Содружества — это новая цивилизация выживших, стремящихся вернуть общество без зомби. В этом месте и обитают все ключевые герои шоу. Дочь Рика по имени Джудит получает ранение в ходе перестрелки с другими выжившими во главе главного антагониста, Памелы Милтон. Девочку удаётся спасти благодаря Дэрилу, который доставил её в госпиталь. Там ей сделали переливание крови.

Несмотря на ожидания, в финальном эпизоде не было слишком много смертей. От рук зомби погибли Люк и его девушка Джулс, также не стало и Розиты — важного персонажа, появившегося в четвёртом сезоне. Розиту укусил ходячий, а факт нападения она скрыла, чтобы не тревожить других. Розита умерла на глазах у Юджина — она поблагодарила Юджина за всё, что он сделал.

Кадр из финальной серии Фото: AMC

После перестрелки члены Содружества приняли решение посадить Памелу за решётку, чтобы оставшиеся дни она провела в тюрьме. Ниган, который лично прошёл через это, говорит, что участь быть заключённым намного хуже смерти. Позже произошло ещё одно важное событие. Мэгги сказала Нигану, что больше не испытывает к нему ненависти, но и простить убийство мужа Гленна никогда не сможет. Ниган принял это спокойно.

После временного скачка в один год Содружество стало развиваться под новым началом. Губернатором стал Иезекииль, а заместителем губернатора стала Кэрол. Мэгги с сыном Хершелом (названным в честь отца Мэгги) переехала в Хилтоп — небольшой городок выживших.

После всех событий Ниган решает отправиться в неизвестность и покинуть Содружество, аналогичное решение принял и Дэрил — по факту он стал кочевником. Ещё в финале показали Рика и Мишонн, которые пишут письмо своей дочери Джудит. Мишонн верхом на лошади скачет по миру, а Рика останавливает вертолёт Гражданской Республики.

Фрагмент из концовки шоу

О дальнейшей судьбе некоторых персонажей можно будет узнать в отдельных проектах. В будущем выйдет сериал про Рика, Мишонн, Дэрила, Мэгги и Нигана.

«Ходячие мертвецы» — сериал про выживших в зомби-апокалипсисе, который показывали с 2010 года. Первые семь сезонов зрители приняли тепло, но дальше с каждым сезоном становилось всё хуже и хуже.