Стал известен первый топ-турнир по CS:GO, где сыграют на новой карте Anubis

Портал HLTV опубликовал список карт, которые будут доступны для выбора на BLAST Premier: World Final 2022 — финальном чемпионате престижной серии по CS:GO в Абу-Даби.

Судя по всему, вместо убранного из основного мап-пула Dust II киберспортсменам впервые будет доступна локация Anubis, которую включили в соревновательный формат несколько дней назад.

Новость по теме В CS:GO вышел большой патч — добавили новую карту и изменили AWP

При этом на других, более ранних турнирах в список карт включили именно Dust II, чтобы дать командам время на адаптацию к новому патчу в CS:GO. Например, по старым правилам будут играть на BLAST Premier: Fall Finals 2022, который начинается 23 ноября.

Финальный турнир BLAST Premier: World Final 2022 состоится с 14 по 18 декабря в столице ОАЭ, призовой фонд составит $ 1 млн. На данный момент путёвки на чемпионат себе обеспечили NAVI, FaZe Clan, Vitality и Virtus.pro (Outsiders).