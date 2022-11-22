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В Battlefield 2042 стартовал третий сезон — игрокам раздают подарки

В Battlefield 2042 стартовал третий сезон — игрокам раздают подарки
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В шутере Battlefield 2042 стартовал третий сезон. Помимо новых видов оружия, среди которых пистолет NVK-P125, рельсотрон Rorsch MK-4, умный дробовик NVK-S22 и метательные ножи, авторы решили раздать геймерам подарки.

Их может получить любой, кто зайдёт в игру. Среди подарков есть два специалиста первого сезона и различные облики на оружие.

Какие подарки приготовили для игроков?

  • Специалист Эвелина Лис
  • Специалист Чарли Кроуфорд
  • Эпический скин транспортного средства Mi-240 Grin Reaper
  • Эпический скин на оружие SLX Spear Evergreen
  • Редкий оружейный амулет Lucky Break
Амулет

Амулет

Фото: Electronic Arts

Скин на оружие

Скин на оружие

Фото: Electronic Arts

Скин на вертолёт

Скин на вертолёт

Фото: Electronic Arts

С третьим сезоном в игре появился новый 100-уровневый боевой пропуск и свежие задания.

Фото: Electronic Arts

В декабре пройдут бесплатные выходные шутера: на ПК с 1 по 4 декабря, на Xbox с 1 по 5 декабря, а на PlayStation – с 16 по 23 декабря. Игра доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.

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