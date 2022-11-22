В Battlefield 2042 стартовал третий сезон — игрокам раздают подарки
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В шутере Battlefield 2042 стартовал третий сезон. Помимо новых видов оружия, среди которых пистолет NVK-P125, рельсотрон Rorsch MK-4, умный дробовик NVK-S22 и метательные ножи, авторы решили раздать геймерам подарки.
Их может получить любой, кто зайдёт в игру. Среди подарков есть два специалиста первого сезона и различные облики на оружие.
Какие подарки приготовили для игроков?
- Специалист Эвелина Лис
- Специалист Чарли Кроуфорд
- Эпический скин транспортного средства Mi-240 Grin Reaper
- Эпический скин на оружие SLX Spear Evergreen
- Редкий оружейный амулет Lucky Break
Амулет
Фото: Electronic Arts
Скин на оружие
Фото: Electronic Arts
Скин на вертолёт
Фото: Electronic Arts
С третьим сезоном в игре появился новый 100-уровневый боевой пропуск и свежие задания.
Фото: Electronic Arts
В декабре пройдут бесплатные выходные шутера: на ПК с 1 по 4 декабря, на Xbox с 1 по 5 декабря, а на PlayStation – с 16 по 23 декабря. Игра доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.
Комментарии
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