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Прохождение GTA: San Andreas на умных часах

Культовую GTA: San Andreas можно пройти на умных часах
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Энтузиаст смог установить и запустить на умных часах знаменитый боевик GTA: San Andreas. Он опубликовал видео, где показано, что экшен играется без проблем — без вылетов и просадок FPS. Для управления игрок использовал беспроводной контроллер 8bitdo.

Он запустил игру на часах Lokmat Appllp 4 Pro, которые работают на Android 11. Гаджет имеет дисплей диагональю 1,6 дюйма, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. В Lokmat стоит однокристальная система Unisoc Tiger T310 — она и отвечает за производительность гаджета. Его средняя стоимость — 13 тыс. рублей. В ролике видно, что у энтузиаста также установлены Among Us и PUBG Mobile.

GTA: San Andreas вышла в 2004 году на PS2, в 2005-м она добралась до ПК и других консолей. Игра получила массу восторженных отзывов от критиков и игроков за живой открытый мир, приличную гангстерскую историю и увлекательный игровой процесс.

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