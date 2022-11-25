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Хронология и история персонажей: у «Ведьмака 3» обновили сайт

Хронология и история персонажей: у «Ведьмака 3» обновили сайт
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Уже скоро состоится релиз обновлённой версии третьего «Ведьмака». В честь этого разработчики из CD Projekt RED обновили сайт проекта, адаптировав его под некстген-версию и под новичков.

У сайта обновился дизайн. Появились вкладки с сюжетом, открытым миром и многим другим. Кстати, сам сайт полностью адаптирован на русский язык, что особенно удивительно в наше время.

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED

Также есть вкладки с персонажами. Если открыть одного из них, то можно прочитать краткую биографию героя с самыми важными моментами его жизни.

Фото: CD Projekt RED

Ещё одним нововведением стала шкала с хроникой событий. На ней можно узнать историю Геральта и вселенной «Ведьмака». Период охватывает время с мая 1270 года по май 1272 года.

Фото: CD Projekt RED

Некстген-версия «Ведьмака 3» выйдет 14 декабря. Для владельцев оригинального проекта она будет бесплатной.

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