Хронология и история персонажей: у «Ведьмака 3» обновили сайт

Уже скоро состоится релиз обновлённой версии третьего «Ведьмака». В честь этого разработчики из CD Projekt RED обновили сайт проекта, адаптировав его под некстген-версию и под новичков.
У сайта обновился дизайн. Появились вкладки с сюжетом, открытым миром и многим другим. Кстати, сам сайт полностью адаптирован на русский язык, что особенно удивительно в наше время.
Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED
Также есть вкладки с персонажами. Если открыть одного из них, то можно прочитать краткую биографию героя с самыми важными моментами его жизни.
Фото: CD Projekt RED
Ещё одним нововведением стала шкала с хроникой событий. На ней можно узнать историю Геральта и вселенной «Ведьмака». Период охватывает время с мая 1270 года по май 1272 года.
Фото: CD Projekt RED
Некстген-версия «Ведьмака 3» выйдет 14 декабря. Для владельцев оригинального проекта она будет бесплатной.
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