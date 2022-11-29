Создатели «Ведьмака» подбирают фанатам подходящую ведьмачью школу

CD Projekt RED запустила на своём сайте тест на вступление в ведьмачью школу. Пользователям предлагают ответить на 10 вопросов, после чего его зачислят в тот или иной коллектив ведьмаков. Судя по всему, опрос учитывает темперамент игрока, после чего выбирает из шести вариантов нужную школу.
Один из вопросов на сайте
Фото: CD projekt RED
Пройти тест может любой желающий на сайте «Ведьмака». После прохождения пользователи могут скачать архив с «экипировкой» своего класса — то есть с обоями для рабочего стола и другими иллюстрациями той или иной школы.
Судя по всему, тестирование решили провести прямо к релизу обновлённого «Ведьмака», премьера которого состоится уже 14 декабря. Обладатели культового экшена на ПК, Xbox Series и PS5 получают ремастер полностью бесплатно.
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