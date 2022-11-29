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Создатели «Ведьмака» подбирают фанатам подходящую ведьмачью школу

Создатели «Ведьмака» подбирают фанатам подходящую ведьмачью школу
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CD Projekt RED запустила на своём сайте тест на вступление в ведьмачью школу. Пользователям предлагают ответить на 10 вопросов, после чего его зачислят в тот или иной коллектив ведьмаков. Судя по всему, опрос учитывает темперамент игрока, после чего выбирает из шести вариантов нужную школу.

Один из вопросов на сайте

Один из вопросов на сайте

Фото: CD projekt RED

Пройти тест может любой желающий на сайте «Ведьмака». После прохождения пользователи могут скачать архив с «экипировкой» своего класса — то есть с обоями для рабочего стола и другими иллюстрациями той или иной школы.

Судя по всему, тестирование решили провести прямо к релизу обновлённого «Ведьмака», премьера которого состоится уже 14 декабря. Обладатели культового экшена на ПК, Xbox Series и PS5 получают ремастер полностью бесплатно.

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