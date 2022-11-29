Ubisoft анонсировала дополнение Lost Between Worlds для Far Cry 6

Ubisoft выпустила трейлер дополнения Lost Between Worlds для Far Cry 6. Как следует из названия, главный герой Дани Рохас окажется в пространстве между мирами, откуда ему предстоит выбраться. Судя по ролику, игроки посетят множество различных миров, чем-то напоминающих мультивселенную из фильмов Marvel.

Расширение Lost Between Worlds выйдет 6 декабря 2022 года по цене в $ 20. В России дополнение будет недоступно из-за ухода Ubisoft с рынка страны, однако при возвращении Far Cry 6 в Steam его наверняка можно будет приобрести из других регионов.

Помимо будущего расширения, Ubisoft выпустила режим «Новая игра+» для шутера. Кроме того, у игры стартовали бесплатные выходные, доступные только в собственном магазине Ubisoft Connect, а также на PlayStation и Xbox.