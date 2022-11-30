Финал Assassin’s Creed Valhalla выпустили на неделю раньше

Ubisoft внезапно прошедшей ночью выпустила финальное дополнение The Last Chapter к Assassin’s Creed Valhalla. Изначально оно должно было выйти 6 декабря, но почему-то релиз состоялся на неделю раньше. Расширение уже доступно бесплатно для всех геймеров.
Авторы в публикации отметили, что дело в «непредвиденном сбое Анимуса».
Из-за непредвиденного сбоя в Анимусе финальное обновление для Assassin's Creed Valhalla рано прибыло в Рейвенсторп. Мы надеемся, что вам понравится «Последняя глава истории Эйвора» и дополнительные сюрпризы, которые мы приготовили к концу 2022 года.
Более того, обновление также добавило в Valhalla квест с Рошан из Assassin's Creed Mirage. В грядущем тайтле она будет наставницей главного героя, Басима.
The Last Chapter завершает историю главного героя проекта — ассассина по имени Эйвор. Вместе с дополнением разработчики исправили ряд ошибок и улучшили баланс в игре.
На этом активная поддержка Assassin’s Creed Valhalla заканчивается. Проект доступен на всех актуальных платформах, кроме Switch.
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