Финал Assassin’s Creed Valhalla выпустили на неделю раньше

Ubisoft внезапно прошедшей ночью выпустила финальное дополнение The Last Chapter к Assassin’s Creed Valhalla. Изначально оно должно было выйти 6 декабря, но почему-то релиз состоялся на неделю раньше. Расширение уже доступно бесплатно для всех геймеров.

Авторы в публикации отметили, что дело в «непредвиденном сбое Анимуса».

Из-за непредвиденного сбоя в Анимусе финальное обновление для Assassin's Creed Valhalla рано прибыло в Рейвенсторп. Мы надеемся, что вам понравится «Последняя глава истории Эйвора» и дополнительные сюрпризы, которые мы приготовили к концу 2022 года.

Более того, обновление также добавило в Valhalla квест с Рошан из Assassin's Creed Mirage. В грядущем тайтле она будет наставницей главного героя, Басима.

The Last Chapter завершает историю главного героя проекта — ассассина по имени Эйвор. Вместе с дополнением разработчики исправили ряд ошибок и улучшили баланс в игре.

На этом активная поддержка Assassin’s Creed Valhalla заканчивается. Проект доступен на всех актуальных платформах, кроме Switch.