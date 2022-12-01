Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Мира танков» приготовили для игроков новогодние подарки

Авторы World of Tanks раздадут множество подарков в честь Нового года
Комментарии

Разработчики «Мира танков» из Lesta Games объявили о выпуске обновления 1.19 для игры, которое добавило в игру праздничное игровое событие. Также авторы показали небольшой ролик, посвящённый семейным отношениям.

Авторы встречают 2023 год событием «Новогоднее наступление 2023», во время которого Ангар превратился в сказочный заснеженный городок, освещённый разноцветными гирляндами. Разработчики отметили, что по мере повышения атмосферы праздника будут открываться награды: новые девушки-танкистки для боевых машин, ценное игровое имущество и многое другое.

Изображения с новогодней атмосферой в игре

Фото: Lesta Games

Фото: Lesta Games

Фото: Lesta Games

Фото: Lesta Games

Фото: Lesta Games

Также в игру добавили символы Нового года в виде Деда Мороза и Снегурочки. Они приготовили игрокам по 10 поручений каждый, за выполнение которых будут присуждаться эксклюзивные декали и 2D-стили с уникальными отличительными отметками.

Как отметил продюсер тайтла Борис Синицкий, разработчики хотят подарить игрокам новогоднее настроение.

Нам очень важно подарить всем игрокам настроение настоящего новогоднего праздника. Поэтому мы со всей ответственностью подошли к подготовке праздничного события и продумали его до мельчайших деталей. Кроме того, мы надеемся, что наш небольшой фильм поможет вспомнить о самом главном и сказать близким слова любви и поддержки в наступающем году.
Новый «Ведьмак» без Генри Кавилла и вампиры из Смоленска. Главные сериалы декабря Новый «Ведьмак» без Генри Кавилла и вампиры из Смоленска. Главные сериалы декабря

Более того, все игроки, игравшие в «Мир танков» в уходящем 2022 году, за поддержку и преданность получат заслуженную награду от команды разработчиков, в которую может входить набор легендарной техники, яркий 2D-стиль, персональное учебное пособие, специальные нашивки, эмблемы и декали, а также другие игровые ценности.

Небольшой ролик о семье

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022