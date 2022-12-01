Авторы World of Tanks раздадут множество подарков в честь Нового года

Разработчики «Мира танков» из Lesta Games объявили о выпуске обновления 1.19 для игры, которое добавило в игру праздничное игровое событие. Также авторы показали небольшой ролик, посвящённый семейным отношениям.

Авторы встречают 2023 год событием «Новогоднее наступление 2023», во время которого Ангар превратился в сказочный заснеженный городок, освещённый разноцветными гирляндами. Разработчики отметили, что по мере повышения атмосферы праздника будут открываться награды: новые девушки-танкистки для боевых машин, ценное игровое имущество и многое другое.

Изображения с новогодней атмосферой в игре

Фото: Lesta Games

Фото: Lesta Games

Фото: Lesta Games

Фото: Lesta Games

Фото: Lesta Games

Также в игру добавили символы Нового года в виде Деда Мороза и Снегурочки. Они приготовили игрокам по 10 поручений каждый, за выполнение которых будут присуждаться эксклюзивные декали и 2D-стили с уникальными отличительными отметками.

Как отметил продюсер тайтла Борис Синицкий, разработчики хотят подарить игрокам новогоднее настроение.

Нам очень важно подарить всем игрокам настроение настоящего новогоднего праздника. Поэтому мы со всей ответственностью подошли к подготовке праздничного события и продумали его до мельчайших деталей. Кроме того, мы надеемся, что наш небольшой фильм поможет вспомнить о самом главном и сказать близким слова любви и поддержки в наступающем году.

Более того, все игроки, игравшие в «Мир танков» в уходящем 2022 году, за поддержку и преданность получат заслуженную награду от команды разработчиков, в которую может входить набор легендарной техники, яркий 2D-стиль, персональное учебное пособие, специальные нашивки, эмблемы и декали, а также другие игровые ценности.

Небольшой ролик о семье