Мультфильм про братьев Марио выпустят в онлайне вскоре после премьеры в кино

Новая экранизация Super Mario Bros. будет длиться всего 86 минут — это почти полтора часа. После проката по кинотеатрам мультфильм добавят в онлайн-сервисы. Это произойдёт 11 мая — почти через месяц после мировой премьеры. Этой информацией поделился бывший редактор GiantBomb и GameSpot Джефф Герстман.

Мировая премьера экранизации Super Mario Bros. состоится 7 апреля 2023 года. Nintendo недавно презентовала второй трейлер приключения и поделилась постерами персонажей.

Новость по теме Появились красочные постеры с героями мультфильма про братьев Марио

Разработкой экранизации культовой Super Mario Bros. занимаются Nintendo и студия Illumination, наиболее известная по «Гадкому Я» и «Миньонам».

Пич озвучила Аня Тейлор-Джой, Донки Конга — Сет Роген, а голос Марио подарил Крис Пратт, Боузера сыграл харизматичный Джек Блэк.