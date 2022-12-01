Мультфильм про братьев Марио выпустят в онлайне вскоре после премьеры в кино
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Новая экранизация Super Mario Bros. будет длиться всего 86 минут — это почти полтора часа. После проката по кинотеатрам мультфильм добавят в онлайн-сервисы. Это произойдёт 11 мая — почти через месяц после мировой премьеры. Этой информацией поделился бывший редактор GiantBomb и GameSpot Джефф Герстман.
Мировая премьера экранизации Super Mario Bros. состоится 7 апреля 2023 года. Nintendo недавно презентовала второй трейлер приключения и поделилась постерами персонажей.
Разработкой экранизации культовой Super Mario Bros. занимаются Nintendo и студия Illumination, наиболее известная по «Гадкому Я» и «Миньонам».
Пич озвучила Аня Тейлор-Джой, Донки Конга — Сет Роген, а голос Марио подарил Крис Пратт, Боузера сыграл харизматичный Джек Блэк.
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