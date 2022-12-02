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В России хотят ещё сильнее регулировать видеоигры

В России хотят ещё сильнее регулировать видеоигры
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Правительство РФ планирует всерьёз взяться за регулирование видеоигр. В частности, в РФ хотят ввести требования по возрастной маркировке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одному из профильных министерств.

До конца года правительство планирует внести в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» мероприятия, связанные с регулированием контента в видеоиграх. Пока речь идёт о запуске системы возрастной маркировки, аналогичной международной PEGI. В дискуссии участвуют Минцифры, Минздрав, Минэкономики, 1С («Ил-2 Штурмовик») и VK (развивает VK Play).

Как отмечает вице-премьер Дмитрий Чернышенко, изменения направлены на предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации. Как рассказывает юрист Ирина Остапчук, сейчас госструктуры не принимают участия в анализе контента и его маркировке перед публикацией. Эксперты опасаются, что дублирование регуляторных процессов усложнит жизнь небольших и даже крупных студий, а «некоторые издательства вообще может поставить на грань выживания.

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