Вышел новый трейлер сериала The Last of Us с Педро Паскалем и Беллой Рамзи

HBO выпустила второй трейлер грядущей экранизации культовой The Last of Us. В ролике показали множество знакомых кадров для фанатов оригинальной игры, включая первый взгляд на братьев Генри и Сэма.
Шоу расскажет о закалённом контрабандисте по имени Джоэл, которому поручают доставить девочку Элли на Западное побережье США в условиях зомби-апокалипсиса. По ходу своего путешествия персонажи сближаются и становятся друг для друга родными людьми.
Главные роли в сериале исполнили Педро Паскаль («Мандалорец», «Игра престолов») и Белла Рамзи («Игра престолов»). Также в шоу сыграли Гэбриел Луна («Настоящий детектив»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха») и Джеффри Пирс («Сейчас или никогда»). Шоураннером выступил Крэйг Мазин («Чернобыль»), который работал над сценарием и съёмками сериала вместе с автором игры Нилом Дракманном.
Премьера шоу состоится 16 января на HBO Max. Официально в первом сезоне должно быть девять эпизодов, однако некоторые источники уточняют, что всего их всё-таки будет 10.
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