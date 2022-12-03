Вышел новый трейлер сериала The Last of Us с Педро Паскалем и Беллой Рамзи

HBO выпустила второй трейлер грядущей экранизации культовой The Last of Us. В ролике показали множество знакомых кадров для фанатов оригинальной игры, включая первый взгляд на братьев Генри и Сэма.

Шоу расскажет о закалённом контрабандисте по имени Джоэл, которому поручают доставить девочку Элли на Западное побережье США в условиях зомби-апокалипсиса. По ходу своего путешествия персонажи сближаются и становятся друг для друга родными людьми.

Главные роли в сериале исполнили Педро Паскаль («Мандалорец», «Игра престолов») и Белла Рамзи («Игра престолов»). Также в шоу сыграли Гэбриел Луна («Настоящий детектив»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха») и Джеффри Пирс («Сейчас или никогда»). Шоураннером выступил Крэйг Мазин («Чернобыль»), который работал над сценарием и съёмками сериала вместе с автором игры Нилом Дракманном.

Премьера шоу состоится 16 января на HBO Max. Официально в первом сезоне должно быть девять эпизодов, однако некоторые источники уточняют, что всего их всё-таки будет 10.