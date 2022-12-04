На The Game Awards 2022 будет меньше громких анонсов

Каждый год на The Game Awards издатели анонсируют новые игры, демонстрируя трейлеры и игровой процесс. Организатор шоу Джефф Кили заявил, что на грядущем мероприятии покажут меньше больших проектов, если сравнивать с прошлыми ивентами. Но он заверил, что громкие премьеры этого года стоят внимания каждого геймера.
У нас есть несколько игр, которые я мечтаю показать уже несколько лет, и в этом году это случится. Мы довольны тем, каким получится шоу в этом году.
По словам Кили, в этом году на The Game Awards будут демонстрировать больше геймплея. Джеффа и его коллег немного пожурили за обилие CGI-трейлеров на прошлогоднем шоу, и организаторы приняли эту критику. 8 декабря на ивенте покажут новый контент для 30-40 вышедших тайтлов и анонсируют несколько свежих проектов.
The Game Awards 2022 пройдёт в ночь с 8 на 9 декабря, начало – в 4:00 мск. На шоу ожидаются новости об уже анонсированных играх и свежие анонсы.
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