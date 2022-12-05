Cloud9 может изменить состав по CS:GO. Инсайдеры назвали претендентов на замену interz

Российский состав клуба Cloud9 по CS:GO может претерпеть изменения после серии неудачных выступлений во второй половине 2022 года — об этом сообщили сразу несколько источников.

Все инсайдеры сходятся во мнении, что команда рассматривает замену Тимофея interz Якушина на другого русскоязычного игрока.

Среди возможных претендентов на место саппорта называют бывших игроков Virtus.pro Тимура buster Тулепова и Санжара SANJI Кулиева, а также Игоря Forester Безотеческого, который ранее выступал за Entropiq.

Текущий состав Cloud9 по CS:GO:

Владислав nafany Горшков;

Дмитрий sh1ro Соколов;

Абай HObbit Хасенов;

Тимофей interz Якушин;

Сергей Ax1Le Рыхторов.

На чемпионате мира IEM Rio Major 2022 в Бразилии российская команда заняла 5–8-е место.