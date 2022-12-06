В Overwatch 2 упростили получение нового героя

Blizzard, похоже, наконец-то начинает прислушиваться к игрокам и делать Overwatch 2 только лучше. Сегодня в шутере должен стартовать второй сезон, а вместе с ним в игре появится и новый персонаж — Раматтра.

Если у вас нет боевого пропуска, то получить Раматтру можно будет с 45-го уровня, а не с 55-го, как это было с Кирико в первом сезоне. Если пропуск куплен, то герой будет доступен сразу. Также авторы упростили выполнение некоторых еженедельных заданий.

Геймдизайнер Аарон Келлер рассказал, как Blizzard пошла игрокам навстречу.

Фото: Twitter

Всем привет! Краткая информация о некоторых изменениях, которые произойдут во втором сезоне. Изучив первый сезон, мы переносим Раматтру на 45-й уровень боевого пропуска и упрощаем выполнение ещё нескольких еженедельных испытаний.

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В комментариях уже шутят, что теперь все проблемы шутера исправлены, беспокоиться больше не о чем. Также отмечают, что получение нового героя на десять уровней раньше не даст никаких преимуществ.

Overwatch 2 доступна на всех актуальных платформах.