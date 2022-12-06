В России хотят создать реестр запрещённых видеоигр
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Комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила правительству создать «реестр запрещённых компьютерных» игр по аналогии с перечнем экстремистских материалов. Об этом рассказал председатель комиссии, глава Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселёв.
Как отметил чиновник, в зарубежных компьютерных играх пропагандируется «культ насилия, жестокости», а также встречаются нецензурная брань и недостоверная информация.
Считаем целесообразным предложить правительству рассмотреть возможность создания реестра запрещённых компьютерных игр по аналогии с содержанием списков экстремистских материалов.
Во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости, бывает и порнография, нецензурная брань, экстремистская и террористическая деятельность, недостоверная информация.
Предложение было зафиксировано в принятом во вторник итоговом решении комиссии. Когда именно его рассмотрят, пока неизвестно.
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