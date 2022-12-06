Авторы Cyberpunk 2077 отказались от мультиплеера из-за провала игры

До релиза Cyberpunk 2077 у CD Projekt RED были по-настоящему наполеоновские планы на франшизу. Авторы в том числе задумывали добавить в игру полноценный мультиплеер в духе GTA Online, однако после выхода компания неожиданно передумала.

Спустя два года после релиза дизайнер квестов Филипп Вебер объяснил, почему так получилось. По его словам, режим пришлось отменить потому, что все силы команды были брошены на доработку игры после её выхода.

После запуска Cyberpunk 2077 нам пришлось пересмотреть свои приоритеты. Главным для нас было сделать так, чтобы игра работала по-настоящему хорошо. Поэтому мы решили отказаться от всех прочих проектов.

При этом от мультиплеера в своих играх студия отказываться не собирается. Как отметил Вебер, в будущем разработчики планируют внедрить онлайн-компоненты во все свои игры, включая сиквел Cyberpunk 2077 и новых «Ведьмаков».