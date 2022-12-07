Для The Callisto Protocol вышел уже второй патч. Лагов на ПК стало ещё меньше
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С момента релиза The Callisto Protocol страдает от ужасной оптимизации на ПК. На статтеры, фризы и другие проблемы жалуются даже обладатели самого мощного железа. Разработчики сразу же признали свои ошибки и начали быстренько чинить экшен.
Первый патч для игры вышел уже 3 декабря — он заметно повысил производительность и снизил частоту появления статтеров. А в ночь на 7 декабря разработчики выпустили уже второй патч на ПК, который улучшил оптимизацию хоррора.
Мы прислушиваемся к вашим отзывам и усердно работаем над дальнейшей оптимизацией The Callisto Protocol на ПК. Сегодня мы выпустили второе обновление, которое улучшает кэширование и сокращает статтеры. Мы уже работаем над новыми патчами для ПК и консолей.
Первые отзывы игроков положительные — судя по всему, обновление действительно улучшило общую стабильность игры. Впрочем, авторы сами признают, что им предстоит ещё много работы.
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