Игра, которую никто не понял. Обзор хоррора The Callisto Protocol, «наследника» Dead Space

С первого показа The Callisto Protocol называли настоящей наследницей Dead Space — над научно-фантастическим хоррором работали и автор оригинала, и общий сеттинг, и даже принципы диегетического интерфейса. В какой-то момент даже сам Глен Скофилд публично сказал, что по факту они делают новую Dead Space.

Как вы могли догадаться, The Callisto Protocol — это не Dead Space. Вообще. Это игра абсолютно другого типа, имеющая минимум общего со своим предшественником. Разве что пару звуков, да то, что события разворачиваются где-то в космосе через пару сотен лет.

The Callisto Protocol даже сложно назвать хоррором на выживание (survival horror). Для себя я придумал другую характеристику — боевой хоррор. Давайте поговорим об игре в деталях.

The Callisto Protocol Фото: Krafton

Сражайся и уворачивайся

Большинство survival horror построены таким образом, чтобы по возможности избегать сражений с противниками — обегать их, беречь здоровье и патроны. Но «Каллисто» совсем другая. Это абсолютно линейная игра, где вас постоянно запирают на локациях с монстрами. Убили — можете спокойно пройти дальше.

Подобная структура куда больше роднит The Callisto Protocol со слэшерами (Devil May Cry, Bayonetta), нежели с известными хоррорами. И оно неспроста, ведь вся игра построена на том, чтобы обуздать боевую систему, понять её особенности и прелести, после чего максимально эффективно уничтожать противников.

На один и тот же бой может уйти от 30 секунд до 10 минут — в зависимости от того, как вы будете сражаться. При этом отступать некуда, сражения построены таким образом, что отворачиваться от противника нельзя — иначе вы просто получите подзатыльник и потеряете драгоценное здоровье.

Лечение проходит очень медленно Фото: Krafton

Вообще, в The Callisto Protocol целых три ключевых элемента в боях — рукопашные сражения, огнестрельное оружие и гравитационная перчатка. Они не взаимоисключающие. Наоборот, их нужно использовать вместе для создания эффективных комбо.

Зашёл на арену, выстрелил в ногу врагу, подбежал и дал по голове палкой, увернулся, провёл контратаку — довёл до критического состояния и добил финальным выстрелом.

И вот этот ритм боя — главное достоинство The Callisto Protocol. В этой игре, разобравшись в боевой системе, очень интересно сражаться. Локации зачастую дают немало простора для различных комбинаций, поэтому придумывать различные способы максимально эффективного уничтожения местных зомби очень увлекательно.

Правда, боевую систему не так легко понять. Для начала нужно понять, как работают увороты. Героя атакуют, надо повернуть стик налево или направо (тут без разницы) — он увернётся (тайминги при этом не важны). Второй удар — надо увести стик в другую сторону. И так далее. Когда поймёте принцип, всё станет очень понятно и легко.

Вот бой один на один с самым сильным рядовым врагом:

Судя по отзывам игроков и других журналистов (в некоторых обзорах на русском языке допускают совсем глупые ошибки, например), разработчикам не удалось достаточно хорошо донести особенности боёвки — я с такими проблемами не столкнулся. Но я явно в меньшинстве.

От Dead Space достались ещё подсказки — опять кровью на стенах Фото: Krafton

А где ужасы?

Визуально The Callisto Protocol — чуть ли не самая красивая игра на рынке. Она выглядит очень дорого, тут есть голливудские актёры второго эшелона, да и с постановкой никаких проблем. Монстры при этом детально прорисованы. Но… но… игра абсолютно не страшная. Причём совершенно непонятно почему.

Тут есть всяческие пугающие звуки, монстры постоянно перемещаются по вентиляции, бывают и шёпоты, и скримеры. Но ничего вообще никак не пугает. Абсолютно. Даже совсем уж старенькая The Suffering вызывала больше некомфортного ощущения, чем «Каллисто». Что уж говорить про Dead Space, ремейк Resident Evil 2 или Resident Evil 7. Да даже Outlast страшнее.

Один из лучших скримеров Фото: Krafton

Не подумайте, что The Callisto Protocol совсем уж не пугает, но она не создаёт никакого ощущения дискомфорта. Такого дискомфорта, что тебе не хочется идти вперёд — чёрт его знает, что впереди. Это происходит даже в самом начале. В бою тоже редко ловишь какую-то панику. Ты всегда примерно понимаешь расстановку сил.

В общем, какая-то загадка.

Именно поэтому я акцентирую всё больше внимания на том, что The Callisto Protocol именно про сражения с монстрами и боевую систему, нежели ужасы и хоррор. Тут пугалки выступают чуть ли не на третьем плане — и то они даже так остаются слишком неэффективными.

Один из монстров — красивый! Фото: Krafton

Тут хватает проблем

Если откинуть общий уровень качества картинки, то The Callisto Protocol будто бы делали новинки. Иначе объяснить множество совсем уж «детских проблем» сложно. Помните ведь, как я говорил про ставку на боевую систему?

Так вот, где-то посреди игры разработчики зачем-то сделали уровень с акцентом на скрытном прохождении. Враги тут слепые, но при этом предельно глупые. При передвижении вприсядку вас никогда не заметят — более того, вы можете хоть вплотную убивать врагов и ударять по их трупам, они ничего не заметят.

Красиво, но не страшно Фото: Krafton

Зачем вообще кто-то решил сделать такой уровень — мне остаётся непонятным. Он убирает лучший элемент игры или делает его не таким эффектным, предлагая медленно передвигаться по немаленьким локациям. Этот уровень невероятно вредит игре и очень портит впечатления.

Просто взгляните, насколько враги тупые — они ничего не могут противопоставить. Если и стоило делать глухих врагов, то это определённо надо было задействовать через боёвку. А то что сделали в итоге — ужасно.

Ещё из раздражающих вещей хочется отметить бесконечные узкие проёмы и вентиляцию. Их чрезмерно много. В первой половине игры будто бы больше времени проводишь в этих ужасно скучных моментах, нежели сражаешься с противниками или изучаешь довольно небольшие локации.

Предположу, что всё это появилось в последний момент. Изначально The Callisto Protocol заявили только для ПК, PS5 и Xbox Series — но ближе к релизу список платформ неожиданно пополнили PS4 и Xbox One. И, чему я не удивлюсь, они с трудом могли быстро отрисовывать такие красивые и детализированные уровни. В итоге пришлось добавлять эти бесконечные узкие места, по которым герой очень медленно перемещается.

Некоторые враги вот так выжидают Фото: Krafton

Непонятно, почему их решили добавить и на ПК с новыми консолями, ведь их мощностей без проблем хватило бы на моментальную загрузку уровней. В общем, решение повредило абсолютно всем. Если уж старые консоли не справлялись, стоило добавлять всё это исключительно для них.

В минусы также можно записать сюжет, историю и мир The Callisto Protocol. Если в Dead Space с самой первой минуты вы попадали в продуманный до мелочей мир со своими особенностями, то мир The Callisto Protocol — это самый скучный вариант нашего будущего. Просто какое-то отдалённое будущее. Сюжет здесь для галочки, напоминая Resident Evil — с ней у The Callisto Protocol вообще хватает пересечений.

Вывалить весь злодейский план за пять минут до финального босса? Да.

Финальный босс — мутирующий монстр? Да.

После боя начинается обратный отсчёт до взрыва комплекса? Да.

Немного «Мира Дикого Запада» Фото: Krafton

И что в итоге?

The Callisto Protocol — спорная игра. Это не то, что нам обещали. Это и не то, что мы ожидали. Это нечто другое. Во многом неидеальное, но в свои лучшие моменты она вызывает очень тёплые эмоции. И это примерно половина игры. Остальную половину я бы описал очень долгим и томным выходом.

Я не удивлён, что одним из первых дополнений для игры стал режим с уничтожением врагов. Это безоговорочно лучшая часть The Callisto Protocol, и сделать вокруг неё отдельный режим — отличное решение. Другое дело, что вокруг боевой системы вообще-то стоило всю игру делать.

Krafton

Дебютная игра студии Striking Distance для меня, скорее, удалась. И это уже явно непопулярное мнение. Во многих обзорах игру постоянно пытаются сравнивать с Dead Space, но это разные произведения чуть ли не в разных жанрах с разными особенностями. Жаль, что не получилось сделать однозначный шедевр, каким в одночасье стала оригинальная Dead Space.

Понравилось

Нетривиальная боевая система с интересными сражениями

Передовая графика — одна из самых красивых игр сегодня

Идеальная продолжительность в 10 часов

Здесь есть Сэм Уитвер!

Не понравилось

Ужасный стелс-уровень

Слишком много узких проёмов и вентиляций

Игра вообще не страшная

Сюжет для галочки

Техническое состояние на ПК

Очень мало Сэма Уитвера.

Итог: ещё сильнее ждём ремейк Dead Space в конце января.