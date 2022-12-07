Руководитель Team Spirit выпустил огромный пост об уходе TORONTOTOKYO

Генеральный директор киберспортивного клуба Team Spirit Никита Cheshir Чукалин после новостей об изменениях в составе по Dota 2 создал Telegram-канал, в котором подробно рассказал о причинах подобных решений.

В начале Чукалин вспомнил путь покинувшего Spirit Александра TORONTOTOKYO Хертека. Вместе с изначальной направленностью на результат СЕО клуба отметил большой путь, который проделал игрок: по его мнению, сейчас он ответственно подходит к работе в клубе и является примеров для молодых игроков.

Он является тем человеком, который проделал над собой самую большую работу. Из бестактного, амбициозного и грубого профессионала он превратился в амбициозного профессионала)

По словам руководителя, к изменениям составе Team Spirit привели два фактора, которые сделали это решение единственным: ментальное утомление от общения с одним и тем же кругом лиц и постепенная стагнация стиля игры.

Игрокам и команде свойственно стремится к усреднению своего геймплея. Когда команда собирается, каждый игрок привносит в неё свои идеи, на протяжении какого-то периода они продолжают их генерировать и делиться ими, но чем дольше они играют вместе — тем сложнее им становится развиваться. Вплоть до полной стагнации.

В финальной части текста Чукалин попытался объяснить, почему в результате был заменён именно TORONTOTOKYO. Основными причинами стали доступность замены по позиции, остаточные проблемы игрока и его потенциал в дальнейшем.

В этот состав он приходил как один из самых сформированных игроков и оставался таким на протяжении всего времени игры тут. Если представить уровень игровых навыков на графике, то точка у Саши на момент когда он приходил в Team Spirit была бы выше всех остальных точек, однако и скорость роста его графика была меньше чем у остальных, по причине более высокого старта. Этот фактор безусловно является самым спорным, но я не буду честен с собой если не упомяну его.

Чешир также пожелал удачи игроку в дельнейшей карьере и поблагодарил его за время, проведённое вместе, а также отметил, что это было невероятно сложным решением.