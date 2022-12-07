Где найти Колизей в Elden Ring и как там работает PvP

7 декабря для Elden Ring вышло бесплатное дополнение, которое добавило в игру Колизеи. В них игроки могут сразиться друг с другом в нескольких режимах: один на один, каждый сам за себя и массовых битвах вплоть до 6х6. Разработчики толком не указали, где искать эти самые арены, поэтому мы рассказываем, где их найти и как работают бои.
Всего в Elden Ring появилось три колизея: в Замогилье, в Звёздных пустошах и в столице Лейнделл. На карте они выглядят как огромные круглые строения.
Колизей в Замогилье
Колизей в Звёздных пустошах
Колизей в Лейнделле
В Колизее есть несколько режимов игр длительностью в пять минут. За это время пользователи сражаются друг с другом, а по истечении таймера побеждает тот, кто совершил больше убийств. Если количество смертей одинаковое, то пользователи сражаются до первой гибели.
Настройки сетевой игры в Колизее
- 7 декабря 2022
-
16:54
-
16:43
-
16:39
-
16:13
-
16:03
-
16:02
-
15:57
-
15:45
-
15:33
-
15:29
-
15:22
-
14:53
-
14:49
-
14:43
-
14:25
-
14:14
-
14:06
-
13:48
-
13:23
-
13:06
-
12:45
-
12:35
-
11:47
-
10:58
-
10:30
-
10:10
-
09:35
- 6 декабря 2022
-
21:24
-
21:07
-
20:33
-
19:57
-
19:56
-
19:53
-
19:29
-
19:02