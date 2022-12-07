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Провальная GTA: The Trilogy совсем скоро может выйти в Steam и Epic Games Store

Провальная GTA: The Trilogy совсем скоро может выйти в Steam и Epic Games Store
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GTA: The Definitive Edition готовят к выпуску в Steam и Epic Games Store. Об этом сообщил инсайдер и журналист под ником videotech_, который специализируется на освещении игр Rockstar Games. По его словам, сборник ремастеров выйдет на платформах Valve и Epic Games после обновления лаунчера Rockstar Games.

Кусок кода из грядущего обновления лаунчера Rockstar Games с упоминанием Steam

Кусок кода из грядущего обновления лаунчера Rockstar Games с упоминанием Steam

Фото: videotech_

Точная дата обновления лаунчера и выхода GTA: The Definitive Edition в Steam и Epic Games Store пока неизвестна. Многие фанаты надеются, что с релизом на эти платформы Rockstar исправит баги и ошибки, которые есть в сборнике до сих пор.

Блогер под ником Vammostga в прошлом месяце в честь годовщины сборника выпустил видео, в котором он рассказал, что в нём изменилось. Парень наглядно показал, что основные проблемы экшенов никуда не делись: это и проблемы с коллизиями, и нереалистичная деформация тела при передвижении на велосипеде, и отсутствие эффекта тумана вдалеке, и многое, многое другое.

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