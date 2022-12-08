Съёмки второго сезона «Дома дракона» начнутся в марте 2023 года

Недавно стало известно, что съёмочный процесс второго сезона «Дома дракона» начнётся в марте 2023 года. Часть съёмок пройдёт в испанском городе Касересе, где снимали и первый сезон.

Точной даты выхода второго сезона ещё нет, но ранее шоураннеры говорили о том, что его точно не стоит ждать в 2023 году. Значит, премьера второго сезона состоится не раньше 2024 года.

«Дом дракона» — приквел популярного сериала «Игра престолов», рассказывающий о войне Таргариенов. Шоу получило восторженные отзывы от критиков и аудитории. Сериал вышел примерно в одно время с «Властелином колец: Кольцами власти», однако это не помешало стать проекту HBO более популярным.

Ожидается, что во втором сезоне к своим ролям вернутся ключевые актёры. Также должны появиться и новые лица.