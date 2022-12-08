Второй сезон сериала «Шершни» стартует в марте

Телеканал Showtime выпустил первый тизер второго сезона сериала «Шершни». В коротком ролике показали загадочный символ и объявили дату выхода продолжения — 24 марта 2023 года. Новые эпизоды будут выходить еженедельно, а их количество пока неизвестно.
«Шершни» рассказывают о школьной команде футболисток, которые терпят авиакатастрофу в 90-х. Девочки выживали в лесу в течение полутора лет и поделились на «племена», постепенно теряя все человеческие ценности. Действие разворачивается вокруг нескольких главных героинь параллельно в 1996 и 2021 годах — главная интрига в том, как именно они выбрались с леса и вернулись к нормальной жизни.
К своим ролям во втором сезоне вернутся Мелани Лински, Тони Сайпресс, Кристина Риччи и Джульетт Льюис. К ним также присоединится Элайджа Вуд — Фродо из «Властелина колец».
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