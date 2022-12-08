Себ возвращается: чемпион двух The International сыграет в новой команде Нотейла по Dota 2

Французский киберспортсмен Себастьян Ceb Дебс зарегистрировался в составе команды Old G на официальном сайте профессионального сезона Dota Pro Circuit 2022/23.

Ранее в эту же команду вошли Йохан n0tail Сундштайн и Топиас Topson Таавитсайнен — бывшие тиммейты Себа по OG, вместе с которыми легендарный капитан выиграл два чемпионата мира подряд (The International 2018 и The International 2019).

Официального анонса ещё не было, но, по нашей информации, коллектив может быть представлен как второй состав OG и будет выступать во втором дивизионе лиги Западной Европы.

Состав Old G по Dota 2 на сезон-2022/2023:

Топиас Topson Таавитсайнен;

Владимир No[o]ne Миненко;

Себастьян Ceb Дебс;

Ариф MSS Анвар;

Йохан n0tail Сундштайн.

Себ, как и Нотейл, завершил профессиональную карьеру игрока в ноябре 2021 года после неудачного выступления на The International 10.