Менеджер Team Spirit рассказал, кого рассматривали на замену TORONTOTOKYO

Менеджер команды Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов во время личной трансляции ответил на вопрос зрителя о кандидатах на место мидера, которых клуб рассматривал после решения заменить TORONTOTOKYO.

По словам Корбена, Денис Larl Сигитов отлично вписался в команду. Также менеджер упомянул, что проверить игрока на деле перед новым сезоном было не так просто.

Он идеально подошел нашему игровому стилю, наверное, так скажу, и идеально подошел по «менталке». Понятно, что везде в тихом омуте черти водятся… Всё-таки мы не тестили его два месяца, иначе мы вообще бы не отдохнули.



Плюс играть было не с кем. Приезжаешь, все участники Инта — на чилле, на расслабоне, не играют.

Белов также рассказал, что команда рассматривала мидеров из OG, Nemiga Gaming и Virtus.pro.

Список был небольшим. Там буквально было три человека, мы взяли первого. Потестили его, поняли, что от добра добра не ищут, что он нам идеально подходит. Других мы даже не тестили.



Первым был bzm, но он, в принципе, отказался. Рассматривали Malr1ne, но даже не писали ему. На бумаге ещё был gpk, но он просто был в списке.

8 декабря Team Spirit объявила имя нового игрока второй позиции — им стал Денис Larl Сигитов из BetBoom.