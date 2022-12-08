В Steam вышла Portal RTX — бесплатный ремастер головоломки с трассировкой лучей

В Steam состоялся выход Portal RTX — улучшенной версии культовой головоломки от Valve, которая обзавелась трассировкой лучей. Обладатели оригинальной игры могут забрать проект абсолютно бесплатно: для этого нужно зайти на страницу тайтла и нажать кнопку «добавить на аккаунт».

Portal RTX — переиздание оригинальной игры 2007 года от студии Lightspeed Studios. Для наилучшего опыта авторы рекомендуют использовать видеокарты 30-й серии NVIDIA — то есть как минимум RTX 3060. Впрочем, новинка наверняка отлично работает и на позапрошлом поколении чипов американской компании.

Ранее NVIDIA хвасталась невероятным приростом производительности в Portal RTX благодаря DLSS 3.0. Средняя частота кадров в игре составила около 23 FPS, тогда как с технологией масштабирования она превышает 100 FPS.