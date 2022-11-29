NVIDIA показала Portal RTX с DLSS 3. С ней игра работает в пять раз лучше

NVIDIA выпустила новый трейлер Portal RTX — переиздания культовой головоломки Valve, в котором появится трассировка лучей. Авторы сравнили производительность игры в 4К-разрешении: оказалось, что с DLSS 3 игра работает практически в пять раз лучше, чем без неё. Средняя производительность составила около 23 FPS, тогда как с технологией масштабирования она превышает 100 FPS.

К сожалению, NVIDIA не уточнила, на какой видеокарте проводились тесты и почему производительность без DLSS 3 в Portal RTX составляла всего лишь 20 кадров в секунду. Кроме того, компания перенесла релиз проекта на 8 декабря — ранее он должен был выйти в ноябре.

У переиздания уже есть страница в Steam. Все обладатели оригинальной игры получат Portal RTX полностью бесплатно.