Ремейк The Last of Us выйдет на ПК в марте

На The Game Awards 2022 объявили дату выхода ремейка The Last of Us на ПК. Экшен поступит в продажу уже 3 марта 2023 года — спустя полгода после релиза на PS5. Разработчики ранее говорили, что между релизами не пройдёт много времени и сдержали своё обещание.

The Last of Us Part 1 — переиздание оригинальной игры 2013 года с улучшенной графикой и встроенным дополнением Left Behind, вышедшее в сентябре. Ремейк приняли очень тепло в прессе, однако игроки раскритиковали экшен за очень высокую цену — $ 70, а также вырезанный мультиплеер… Сколько игра будет стоить на ПК, пока неясно, однако наверняка цена будет примерно такой же.

