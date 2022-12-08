Смотрим The Game Awards 2022 вместе — ждём крутые анонсы и трейлеры. LIVE

Кто возьмёт «Игру года» и какой анонс больше всего порадует?

До начала The Game Awards 2022 остаются считаные часы. В этом году церемония неожиданно будет идти меньше трёх часов, поскольку Джефф Кили решил сделать более насыщенное и динамичное шоу. Из-за этого даже пришлось «выкинуть» несколько анонсов.

Основное шоу начнётся в 4:00 мск, но за 30 минут до этого запустят прешоу. Ничего громкого там не ожидается.