Смотрим The Game Awards 2022 вместе — ждём крутые анонсы и трейлеры. LIVE
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Кто возьмёт «Игру года» и какой анонс больше всего порадует?
До начала The Game Awards 2022 остаются считаные часы. В этом году церемония неожиданно будет идти меньше трёх часов, поскольку Джефф Кили решил сделать более насыщенное и динамичное шоу. Из-за этого даже пришлось «выкинуть» несколько анонсов.
Основное шоу начнётся в 4:00 мск, но за 30 минут до этого запустят прешоу. Ничего громкого там не ожидается.
Live Михаил Шевкун
Чего ожидать?
Команда TGA обещает море важных анонсов, новостей и трейлеров — от Star Wars Jedi: Survivor, Diablo 4, Final Fantasy 16 и Tekken 8 до Death Stranding 2, нового мультиплеерного Crash Bandicoot и даты выхода Baldur's Gate 3.
И это с укороченном формате (основное шоу, походе, идёт всего два часа) и с меньшей рекламой!
Комментарии
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