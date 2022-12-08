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Трансляция The Game Awards 2022 — главные анонсы, игры, новости, церемония, где смотреть

Смотрим The Game Awards 2022 вместе — ждём крутые анонсы и трейлеры. LIVE
Михаил Шевкун
Трансляция The Game Awards 2022
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Кто возьмёт «Игру года» и какой анонс больше всего порадует?

До начала The Game Awards 2022 остаются считаные часы. В этом году церемония неожиданно будет идти меньше трёх часов, поскольку Джефф Кили решил сделать более насыщенное и динамичное шоу. Из-за этого даже пришлось «выкинуть» несколько анонсов.

Основное шоу начнётся в 4:00 мск, но за 30 минут до этого запустят прешоу. Ничего громкого там не ожидается.

Чего ожидать?
Live Михаил Шевкун

Чего ожидать?

Команда TGA обещает море важных анонсов, новостей и трейлеров — от Star Wars Jedi: Survivor, Diablo 4, Final Fantasy 16 и Tekken 8 до Death Stranding 2, нового мультиплеерного Crash Bandicoot и даты выхода Baldur's Gate 3.

И это с укороченном формате (основное шоу, походе, идёт всего два часа) и с меньшей рекламой!

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Церемония The Game Awards 2022 начнётся через 12 часов. Какие игры на ней покажут?
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Заглавное фото: The Game Awards

Источник: «Чемпионат»

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