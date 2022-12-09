Фотоотчёт: завершился большой Фестиваль цифрового автоспорта

3 и 4 декабря в московском торговом центре «Мега Белая Дача» прошёл масштабный Фестиваль цифрового автоспорта. Посетители увидели завершающие этапы Кубка SMP Racing esports на выносливость, а также финалы Кубка G-Drive и чемпионата РАФ по цифровому автоспорту.

Во время мероприятия было организовано много развлекательных зон с различными активностями для гостей. Посетители приняли участие в гонках на симуляторах, взяли автографы у блогеров и киберспортсменов, а также поучаствовали в конкурсах-викторинах за призы партнёров.

Организаторы фестиваля поделились видеоотчётом мероприятия, а также яркими фотографиями с двух дней мероприятия.

Видеоотчёт с Фестиваля цифрового автоспорта

Фотоотчёт с Фестиваля цифрового автоспорта