Фотоотчёт: завершился большой Фестиваль цифрового автоспорта
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3 и 4 декабря в московском торговом центре «Мега Белая Дача» прошёл масштабный Фестиваль цифрового автоспорта. Посетители увидели завершающие этапы Кубка SMP Racing esports на выносливость, а также финалы Кубка G-Drive и чемпионата РАФ по цифровому автоспорту.
Во время мероприятия было организовано много развлекательных зон с различными активностями для гостей. Посетители приняли участие в гонках на симуляторах, взяли автографы у блогеров и киберспортсменов, а также поучаствовали в конкурсах-викторинах за призы партнёров.
Организаторы фестиваля поделились видеоотчётом мероприятия, а также яркими фотографиями с двух дней мероприятия.
Видеоотчёт с Фестиваля цифрового автоспорта
Фотоотчёт с Фестиваля цифрового автоспорта
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