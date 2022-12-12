Страница «Человека-паука 2» появилась в PS Store. Ждём новости?

В Сети обратили внимание, что Sony добавила в PS Store страницу «Человека-паука 2» от Insomniac Games. При этом разработчики и Sony это никак не комментировали.

На самой странице особо не разгуляешься. На ней можно увидеть логотип в виде паука, короткое описание и название проекта. Пока что тайтл можно лишь добавить в список желаемого. Предзаказы, само собой, ещё не открылись. В описании отмечается, кем проект разработан.

«Человек-паук 2» — это следующая игра во франшизе, получившей признание критиков. Разработана Insomniac Games для консоли PlayStation 5 в сотрудничестве с PlayStation и Marvel Games.

Фото: PS Store

Вероятно, Sony готовит показ игры, а появившаяся страница может говорить о скором старте предзаказов. Фанаты ждут свежий трейлер, в котором авторы озвучат дату релиза и откроют предзаказы.

«Человек-паук 2» разрабатывается только для PS5.