Страница «Человека-паука 2» появилась в PS Store. Ждём новости?
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В Сети обратили внимание, что Sony добавила в PS Store страницу «Человека-паука 2» от Insomniac Games. При этом разработчики и Sony это никак не комментировали.
На самой странице особо не разгуляешься. На ней можно увидеть логотип в виде паука, короткое описание и название проекта. Пока что тайтл можно лишь добавить в список желаемого. Предзаказы, само собой, ещё не открылись. В описании отмечается, кем проект разработан.
«Человек-паук 2» — это следующая игра во франшизе, получившей признание критиков. Разработана Insomniac Games для консоли PlayStation 5 в сотрудничестве с PlayStation и Marvel Games.
Фото: PS Store
Вероятно, Sony готовит показ игры, а появившаяся страница может говорить о скором старте предзаказов. Фанаты ждут свежий трейлер, в котором авторы озвучат дату релиза и откроют предзаказы.
«Человек-паук 2» разрабатывается только для PS5.
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