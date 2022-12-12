Источник: Xbox проведёт крупную игровую презентацию в начале 2023 года

Отсутствие игр Xbox на церемонии The Game Awards 2022 расстроило не только фанатов игр Microsoft, но и многих журналистов. Однако глава по маркетингу игрового подразделения Аарон Гринберг заявил, что в 2023 году будет масса анонсов и сюрпризов, которых не придётся долго ждать.

На днях редактор портала Windows Central Джез Корден рассказал, что Microsoft проведёт крупный игровой ивент в начале 2023 года. Это будет полностью онлайн-событие, на котором компания покажет новые трейлеры ожидаемых проектов, назовёт точную дату выхода своих ближайших тайтлов и расскажет о будущем игр на Xbox.

Ещё летом Microsoft показала внушительный список проектов, которые должны выйти на ПК и Xbox до лета 2023 года. Среди них Starfield от Bethesda, Redfall от Arkane и перезапуск серии Forza Motorsport от Turn 10. Судя по всему, авторы расскажут в первую очередь об этих трёх играх. Когда именно пройдёт ивент от Xbox, пока неизвестно.