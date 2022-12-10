Пропустив The Game Awards 2022, Xbox обещают массу анонсов «скоро»

Недавно прошедшую The Game Awards 2022 компания Microsoft решила пропустить. Многие геймеры были разочарованы отсутствием игр компании на мероприятии. Но главный маркетолог Xbox Аарон Гринберг сразу после ивента успокоил аудиторию, заявив, что в 2023 году фанатов ждёт масса анонсов и сюрпризов.

Мы планируем многое показать и рассказать в грядущем 2023 году. Мы ценим желание людей узнать и увидеть больше. Но время всегда играет роль. Так что не волнуйтесь, вам не придётся долго ждать.

В следующем году Microsoft готовит релизы Starfield, Redfall и новой части Forza Motorsport. Что ещё компания анонсирует или выпустит, пока неизвестно. По слухам, корпорация пропустила The Game Awards потому, что не хотела привлекать лишнего внимания регуляторов, которые изучают её сделку с Activision Blizzard. Поглощение может сорваться из-за Федеральной торговой службы США.