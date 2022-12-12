Источник: характеристики RTX 4070. Это почти копия RTX 4070 Ti
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Инсайдер Kopite раскрыл характеристики неанонсированной RTX 4070 — к удивлению, она во многом походит на RTX 4070 Ti (бывшая RTX 4080 на 12 ГБ) за парой исключений. СМИ уже предполагают, что обе карты могут выпустить одновременно — в начале января.
Но также RTX 4070 могут отложить, чтобы успеть распродать побольше залежей видеокарт серии RTX 3000 и дождаться анонса конкурента — Radeon RX 7800.
Характеристики RTX 4070 и сравнение с RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090,
|RTX 4070
|RTX 4070 Ti
|RTX 4080
|RTX 4090
|Транзисторы
|35,8 млрд
|35,8 млрд
|45,9 млрд
|76,3 млрд
|Размер GPU
|295 mm²
|295 mm²
|379 mm²
|608 mm²
|CUDA-ядра
|5888
|7680
|9728
|16 384
|Частота
|?
|2,6 ГГц
|2,5 ГГц
|2,5 ГГц
|Память
|12 ГБ
|12 ГБ
|16 ГБ
|24 ГБ
|Шина памяти
|192-бита
|192-бита
|256-бит
|384-бита
|Скорость памяти
|21 Гбайт
|21 Гбайт
|22,4 Гбайта
|21 Гбайт
|Пропускная способность
|504 ГБ/с
|504 ГБ/с
|736 ГБ/с
|1008 ГБ/с
|Потребление
|250 Ватт
|285 Ватт
|320 Ватт
|450 Ватт
|Цена
|?
|?
|от $ 1199
|от $ 1499.
Комментарии
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