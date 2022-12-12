Источник: характеристики RTX 4070. Это почти копия RTX 4070 Ti

Инсайдер Kopite раскрыл характеристики неанонсированной RTX 4070 — к удивлению, она во многом походит на RTX 4070 Ti (бывшая RTX 4080 на 12 ГБ) за парой исключений. СМИ уже предполагают, что обе карты могут выпустить одновременно — в начале января.

Но также RTX 4070 могут отложить, чтобы успеть распродать побольше залежей видеокарт серии RTX 3000 и дождаться анонса конкурента — Radeon RX 7800.

Характеристики RTX 4070 и сравнение с RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090,