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Характеристики RTX 4070: транзисторы, CUDA-ядра, частота, память, скорость, потребление

Источник: характеристики RTX 4070. Это почти копия RTX 4070 Ti
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Инсайдер Kopite раскрыл характеристики неанонсированной RTX 4070 — к удивлению, она во многом походит на RTX 4070 Ti (бывшая RTX 4080 на 12 ГБ) за парой исключений. СМИ уже предполагают, что обе карты могут выпустить одновременно — в начале января.

Но также RTX 4070 могут отложить, чтобы успеть распродать побольше залежей видеокарт серии RTX 3000 и дождаться анонса конкурента — Radeon RX 7800.

Характеристики RTX 4070 и сравнение с RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090,

RTX 4070RTX 4070 TiRTX 4080RTX 4090
Транзисторы35,8 млрд35,8 млрд45,9 млрд76,3 млрд
Размер GPU295 mm²295 mm²379 mm²608 mm²
CUDA-ядра58887680972816 384
Частота?2,6 ГГц2,5 ГГц2,5 ГГц
Память12 ГБ12 ГБ16 ГБ24 ГБ
Шина памяти192-бита192-бита256-бит384-бита
Скорость памяти21 Гбайт21 Гбайт22,4 Гбайта21 Гбайт
Пропускная способность504 ГБ/с504 ГБ/с736 ГБ/с1008 ГБ/с
Потребление250 Ватт285 Ватт320 Ватт450 Ватт
Цена??от $ 1199от $ 1499.
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