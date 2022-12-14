«Уэнсдей» — второй самый успешный англоязычный сериал Netflix

«Уэнсдей» продолжает покорять Netflix. После третьей недели просмотры сериала Тима Бёртона и создателей «Тайн Смолвиля» превысили 1,02 млрд часов. Это второй результат в истории англоязычных шоу Netflix — сериал обогнал «Джеффри Дамера» и потихоньку настигает четвёртый сезон «Очень странных дел» (1,35 млрд часов).
Самые популярные англоязычные шоу Netflix по просмотренным часам
Фото: Netflix
Онлайн-кинотеатр ведёт отсчёт именно по первому месяцу, поэтому у «Уэнсдей» всё ещё есть шанс стать самым популярным англоязычным сериалом в сервисе. Что касается абсолютного рекордсмена, то южнокорейская «Игра в кальмара» с её 1,65 млрд часов, скорее всего, сохранит лидерство.
«Уэнсдей» — сериал по вселенной «Семейки Аддамс». Шоу рассказывает о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. В ней девушка должна раскрыть тайну своих родителей и положить конец убийствам, которые охватили школу.
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