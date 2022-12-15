Новую Tomb Raider оплачивает Amazon
Поделиться
Amazon объявила о сотрудничестве со студией Crystal Dynamics и издательстве новой игры в культовой серии Tomb Raider. Игру разрабатывают на движке Unreal Engine 5, однако более подробных деталей о проекте пока нет. Известно только то, что это будет «сюжетное одиночное приключение, продолжающее историю Лары Крофт».
Проект изначально анонсировали ещё в апреле 2022 года: тогда разработка только начиналась. За создание продолжения отвечают авторы прошлых частей серии из американской Crystal Dynamics, которая работает над Tomb Raider с 2006 года. Последней игрой команды стали провальные «Мстители» от Square Enix.
Даты выхода у новой Tomb Raider до сих пор нет. Судя по всему, сиквел не стоит ждать раньше 2024 года.
Комментарии
- 15 декабря 2022
-
19:43
-
19:27
-
19:14
-
18:53
-
18:50
-
18:39
-
18:08
-
17:39
-
17:34
-
17:26
-
17:10
-
16:57
-
16:44
-
16:32
-
16:30
-
16:06
-
15:59
-
15:35
-
15:34
-
14:56
-
14:44
-
14:10
-
13:56
-
13:32
-
13:26
-
13:01
-
12:30
-
12:29
-
11:45
-
11:05
-
10:33
-
09:58
-
09:28
- 14 декабря 2022
-
21:39
-
21:20
Партнерский контент