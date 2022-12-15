Новую Tomb Raider оплачивает Amazon

Amazon объявила о сотрудничестве со студией Crystal Dynamics и издательстве новой игры в культовой серии Tomb Raider. Игру разрабатывают на движке Unreal Engine 5, однако более подробных деталей о проекте пока нет. Известно только то, что это будет «сюжетное одиночное приключение, продолжающее историю Лары Крофт».

Проект изначально анонсировали ещё в апреле 2022 года: тогда разработка только начиналась. За создание продолжения отвечают авторы прошлых частей серии из американской Crystal Dynamics, которая работает над Tomb Raider с 2006 года. Последней игрой команды стали провальные «Мстители» от Square Enix.

Даты выхода у новой Tomb Raider до сих пор нет. Судя по всему, сиквел не стоит ждать раньше 2024 года.