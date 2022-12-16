Создатель Warcraft вернулся в Blizzard после шестилетнего перерыва
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Недавно главный руководитель франшизы Warcraft Джон Хайт в социальных сетях сообщил о том, что в Blizzard вернулся Крис Метцен. Мужчина покинул компанию в 2016 году, но после шестилетнего перерыва всё же вернулся в неё.
По словам Хайта, команда искренне счастлива снова работать с Крисом Метценом, поскольку он был одним из тех, кто создал оригинальную Warcraft в 1994 году. Сейчас Крис будет работать над World of Warcraft в качестве творческого советника.
С большой радостью хочу объявить, что Крис Метцен присоединился к нашей команде в качестве творческого советника. Сначала Крис будет работать над World of Warcraft, а потом перейдёт на другие проекты.
На фото ниже Крис находится в самом центре.
Фото: AP/TASS
До своего ухода Крис Метцен проработал в компании более 20 лет, приложив руку к StarCraft, Warcraft 3, Diablo, Diablo 2 и другим проектам.
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