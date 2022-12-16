The Game Awards 2022 поставила абсолютный рекорд по просмотрам

Известный игровой журналист и продюсер Джефф Кили похвалился новым достижением — мероприятие The Game Awards 2022 поставило абсолютный рекорд по просмотрам. Прямая трансляция церемонии привлекла 103 млн зрителей, сделав премию самой просматриваемой в истории.
Фото: Twitter
Эфир The Game Awards в прошлом году собрал у экранов 85 млн зрителей, а ивент 2020 года — 83 млн. При этом мероприятие 2019-го в прямом эфире смотрели лишь 45,2 млн, а самый первый ивент, который прошёл в далёком 2014-м, привлёк лишь 1,9 млн людей.
Получается, что каждое последующее мероприятие смотрят всё больше зрителей. Кили напомнил, что в следующем году The Game Awards отметит своеобразный юбилей — в 2023-м состоится 10-я церемония вручения за достижения в игровой индустрии.
Топ-9 ивентов The Game Awards по количеству просмотров
- The Game Awards 2022 — 103 млн просмотров.
- The Game Awards 2021 — 85 млн просмотров.
- The Game Awards 2020 — 83 млн просмотров.
- The Game Awards 2019 — 45,2 млн просмотров.
- The Game Awards 2018 — 26,2 млн просмотров.
- The Game Awards 2017 — 11,5 млн просмотров.
- The Game Awards 2016 — 3,8 млн просмотров.
- The Game Awards 2015 — 2,3 млн просмотров.
- The Game Awards 2014 — 1,9 млн просмотров.
- 16 декабря 2022
-
21:29
-
21:00
-
20:25
-
19:59
-
19:28
-
19:03
-
18:44
-
18:30
-
17:44
-
17:31
-
17:09
-
17:08
-
16:52
-
16:40
-
16:38
-
16:21
-
16:06
-
15:37
-
15:36
-
15:30
-
15:02
-
14:30
-
14:29
-
13:53
-
13:46
-
13:33
-
13:26
-
13:06
-
12:41
-
12:30
-
11:51
-
11:15
-
10:53
-
10:26
-
09:59