The Game Awards 2022 поставила абсолютный рекорд по просмотрам

Известный игровой журналист и продюсер Джефф Кили похвалился новым достижением — мероприятие The Game Awards 2022 поставило абсолютный рекорд по просмотрам. Прямая трансляция церемонии привлекла 103 млн зрителей, сделав премию самой просматриваемой в истории.

Фото: Twitter

Эфир The Game Awards в прошлом году собрал у экранов 85 млн зрителей, а ивент 2020 года — 83 млн. При этом мероприятие 2019-го в прямом эфире смотрели лишь 45,2 млн, а самый первый ивент, который прошёл в далёком 2014-м, привлёк лишь 1,9 млн людей.

Получается, что каждое последующее мероприятие смотрят всё больше зрителей. Кили напомнил, что в следующем году The Game Awards отметит своеобразный юбилей — в 2023-м состоится 10-я церемония вручения за достижения в игровой индустрии.

Топ-9 ивентов The Game Awards по количеству просмотров

The Game Awards 2022 — 103 млн просмотров. The Game Awards 2021 — 85 млн просмотров. The Game Awards 2020 — 83 млн просмотров. The Game Awards 2019 — 45,2 млн просмотров. The Game Awards 2018 — 26,2 млн просмотров. The Game Awards 2017 — 11,5 млн просмотров. The Game Awards 2016 — 3,8 млн просмотров. The Game Awards 2015 — 2,3 млн просмотров. The Game Awards 2014 — 1,9 млн просмотров.