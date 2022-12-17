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Джеймс Кэмерон готов доказать, почему Джек не смог пережить «Титаник»

Джеймс Кэмерон готов доказать, почему Джек не смог пережить «Титаник»
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Чудная смерть Джека в финале «Титаника» даже спустя 25 лет не даёт покоя многим фанатам фильма. И режиссёр Джеймс Кэмерон уже настолько устал от обсуждений этого момента, что провёл специальный научный эксперимент. Его результат — у Джека никогда не было шансов выжить после крушения корабля.

Поклонники были уверены, что герой Леонардо Ди Каприо мог поместиться на плавающую дверь, и тогда они бы вместе с Роуз в исполнении Кейт Уинслет пережили катастрофу. Раньше Кэмерон отнекивался от вопроса, называя художественные причины для такого решения. Однако теперь он готов доказать и обратное.

Мы провели научный эксперимент, чтобы раз и навсегда положить конец этой истории.

Для этого Кэмерон и команда воссоздали дверь из фильма и взяли двух каскадёров схожей массы тела, что были у Кейт и Лео на момент съёмок «Титаника», разместили на них специальные сенсоры и «протестировали» ситуацию.

И нет, проведя множество экспериментов, ответ был очевиден: вдвоём они не могут выжить. Выжить мог только один.

Специальный мини-документальный фильм об этом эксперименте выйдет в феврале. Сам Кэмерон отмечает, что до сих пор не жалеет о решении убить Джека.

Он должен был умереть. Это ведь «Ромео и Джульетта». Это фильм о любви, пожертвовании и смертности. Любовь измеряется жертвенностью.
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