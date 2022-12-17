«Аватар: Путь воды» — безумно красивый и душевный фильм, но второй раз Кэмерон не смог

Трудно поверить, но новый «Аватар» всё-таки вышел. Джеймс Кэмерон 13 лет работал над сценарием, прокачивал технологии и летал по миру в поисках хорошего кадра. Но оправдал ли сиквел высокие ожидания?

И да, и нет.

Сюжет простой, но очень душевный

Рассказать про «Путь воды» без минимальных спойлеров не выйдет. Я коснусь только завязки, которую Кэмерон раскрыл в интервью и трейлерах. Но если не хотите вообще ничего знать про сюжет, пролистните пару абзацев.

Приключение будет очень красивым Фото: Disney

С финала первой части прошло много времени. Людей прогнали обратно на Землю, Джейк Салли стал вождём клана Оматикайя, а его любимая Нейтири родила двух сыновей и дочь. Есть и приёмные дети: Кири, дочь доктора Грейс, давно стала родной, а сын полковника Куоритча, которого не забрали на Землю, сильно сблизился с семьёй.

На’ви жили счастливо и позабыли об угрозе из космоса — но зря. Люди почти угробили родную планету и снова летят на Пандору. В этот раз они стали сильнее и даже вырастили много своих аватаров, которые снова попытаются проникнуть в тыл врага. На’ви отбивают прямые атаки, так что на диверсантов сильно надеются.

Беда в том, что среди аватаров сам полковник Куоритч, о котором так много рассказывал режиссёр. Злодей из прошлой части всё-таки умер, а в инопланетное тело загрузили его сознание. Новый Куоритч ничего не помнит о смерти, но всё равно ненавидит Салли и мечтает о мести.

Куоритч в новом облике Фото: Disney

В какой-то момент Джейку, Нейтири и детям приходится забыть о прошлой жизни и исследовать новые уголки Пандоры. Путь приводит их к клану рифов Меткайина.

Если Оматикайя считаются повелителями небес, то Меткайина проповедуют тот самый путь воды. Чтобы привыкнуть к новой жизни, героям нужно сильно измениться и узнать о себе много нового.

Даже в семье бывает раздор Фото: Disney

Сюжет нового «Аватара» простой. Здесь нет сюжетных поворотов, необычных персонажей и прочих откровений. Вся история предсказуема и напоминает самые стандартные фильмы Disney.

Правда, речь о золотой эпохе Disney, когда творцы любили своё дело, а не просто зарабатывали при помощи маркетинговых трюков. Они рассказывали простые, но душевные истории, и доносили важные мысли простым языком. Джеймс Кэмерон провернул нечто подобное: за фасадом обыденности он спрятал классные идеи.

Дети и правда стали сердцем истории Фото: Disney

Дело в том, что «Путь воды» — кино о разногласиях, без которых не умеют жить ни люди, ни на’ви. У людей проблемы с пандорцами. Разные племена на’ви не могут договориться между собой. Внутри одного клана на жизнь тоже смотрят по-разному. Чего уж там, даже в семье Салли и Нейтири нет порядка и полного взаимопонимания.

И это нормально!

Кэмерон подводит к мысли, что разногласия неизбежны — куда важнее, как мы с ними разберёмся. Можно договариваться, ругаться, обижаться и спорить до хрипоты. Но точно нельзя делать одного: опускаться до бессмысленной агрессии и идти на бойню. Такое решение приведёт к беде вообще для всех.

В целом, важных сюжетных событий в «Пути воды» минут на 30, не больше. Но чтобы грамотно преподнести мысль, Кэмерон смакует диалоги, показывает много красивых кадров и всеми силами погружает зрителя в мир Пандоры. В итоге кино идёт три часа, но идеально доносит простую, но важную идею.

Салли с вождём клана Меткайина Фото: Disney

«Путь воды» не шокирует

В 2009-м «Аватар» изменил кино. Зрители ещё никогда не видели настолько реалистичной графики и такого 3D. Сюжет тоже был простым (пусть и с глубокой мыслью), но не ради него зрители шли на сеансы. Все хотели посмотреть на реалистичных синих человечков и шикарные виды.

Чувствуется, что Кэмерон очень старался переплюнуть первую часть — но получилось лишь частично. Либо за 13 лет технологии не так сильно шагнули вперёд, либо расти дальше уже некуда.

Лица невероятны Фото: Disney

Есть две вещи, которые Кэмерон заметно улучшил. В первую очередь речь о съёмках в воде. До сих пор никто и никогда не показывал подводный мир так красиво. Зрелище настолько завораживающее, что о реальности напрочь забываешь. Водоросли, разнообразные рыбы, огромные киты и на’ви, которые выглядят гармонично даже на глубине. В такие моменты фильму хочется аплодировать.

Чтобы добиться нужного эффекта, режиссер придумал новую технологию захвата движений, а также заставил актёров тренировать лёгкие и погружаться на глубину без акваланга. К примеру, жену вождя Меткайина играет Кейт Уинслет: она научилась не дышать дольше 7 минут.

На подводные съёмки ушло 1.5 года, но результат того стоил.

После просмотра все снова захотят заботиться о природе Фото: Disney

А еще Кэмерон доработал анимации — в особенности лицевые. В кино есть эпизод, где вождь Меткайина и его жена принимают важное решение. В этот момент они не говорят друг другу ни слова, но пристально смотрят в глаза. В этот момент чувствуешь все душевные терзания персонажей: они боятся, сомневаются, не хотят менять жизнь, но знают, что должны поступить правильно — и всё это видно по взгляду синих человечков.

Кейт Уинслет великолепна Фото: Disney

Съёмки в воде и улучшенные анимации впечатляют — но не так сильно. В «Аватаре» 2009 года каждый кадр был откровением, а «Путь воды» приятно удивляет лишь местами. Большую часть времени визуал прекрасный, но не революционный. Всё-таки мы много раз пересматривали оригинальное кино и привыкли к видам Пандоры.

Экшен всё ещё классный, но масштабных баталий нет

В новом «Аватаре» много классного экшена — только во вступлении герои ввязываются в пару драйвовых поединков. При этом дерутся во всех стихиях: на земле, в воздухе и, конечно, под водой. Смотрится всё классно. Взрывы реалистичные, движения естественные и грациозные, а картинка всегда сочная и чёткая.

Возможно, экшен так хорош из-за того, что Кэмерон снял «Путь воды» с частотой 48 кадров в секунду (вместо привычных 24 кадров). Поэтому в 3D картинка необычайно плавная.

Сын Куоритча любит хорошую драку Фото: Disney

А вот масштабных баталий, как в финале первой части, в сиквеле нет. В концовке будет серьёзный бой, но до эпичной разборки между на’ви и людьми ей далеко.

Это легко объяснить. Если в оригинальном «Аватаре» был законченный сюжет со смертью злодеев и победой добра, то «Путь воды» — лишь часть большой истории, фактически её начало, пролог. Кэмерон не просто так одновременно снимал вторую и третью части. Дальнейшие события развернутся примерно в то же время и продолжат сюжет. Поэтому самые важные разборки оставили на потом.

Кадр эпичный, но драка будет простая Фото: Disney

«Аватар: Путь воды» — прекрасный фильм с приличной историей, классной графикой и безумно красивым подводным миром. Но он не совершает революцию и не шокирует, как в 2009 году.

Впрочем, фанатов первой части, как и вообще любителей кино, это волновать не должно. Такие фильмы выходят редко и смотреть их точно нужно — но исключительно в лучшем качестве и самом крутом кинотеатре.

Понравилось

Подводный мир

Лицевые анимации

Заложенные в сюжет идеи

Не понравилось

Нет масштабных баталий

Нет революции, какой был первый «Аватар».

«Аватар: Путь воды» уже вышел в прокат, но в России его не будут официально показывать. Однако отечественные кинотеатры готовятся к премьере через обходные пути. Следите за новостями на «Чемпионате».