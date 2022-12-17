Valve может заняться созданием Steam Controller 2
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Steam Controller от Valve поступил в продажу в 2015 году, а в 2019-м его сняли с производства. Но после недавнего успеха Steam Deck появилась надежда, что в ближайшем будущем компания может продолжить развивать этот контроллер.
В интервью The Verge дизайнеры Steam Deck Лоуренс Янг и Пьер-Луп Гриффе заявили, что в будущем они хотели бы создать Steam Controller 2, но пока всё их время уходит на портативную платформу Valve.
Да, мы хотим, чтобы это произошло. Вопрос в том, как и когда. Мы изучим этот вопрос, потому что это то, чего мы хотим. Но сейчас мы сосредоточены на Steam Deck.
Янг и Гриффе в том же интервью рассказали, что сейчас они трудятся над Steam Deck 2. Однако каких-то революций от второй версии портативного ПК ждать не стоит — авторы планируют улучшить лишь батарею и экран.
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