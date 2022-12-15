Для нового Steam Deck не станут делать более крутое железо

Сотрудники Valve Лоуренс Янг и Пьер-Лу Гриффе дали большое интервью издание The Verge. В нём работники в том числе рассказали о том, что сейчас они трудятся над Steam Deck 2. Однако каких-то революций от второй версии портативного ПК ждать не стоит — авторы планируют улучшить лишь батарею и экран.

Производительность хотят оставить на том же уровне для того, чтобы разработчикам было проще ориентироваться на одно и то же железо. Таким образом авторы не создадут путаницу с разными версиями как для геймеров, так и для создателей видеоигр.

Мы предпочтём сохранить один уровень производительности немного дольше и рассмотрим его повышение только тогда, когда произойдёт большой технологический скачок.

О дате выхода Steam Deck 2 разработчики ничего не сообщили. Судя по всему, следующая версия портативного ПК выйдет не раньше середины 2023 года.