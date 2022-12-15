Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для нового Steam Deck не станут делать более крутое железо

Для нового Steam Deck не станут делать более крутое железо
Комментарии

Сотрудники Valve Лоуренс Янг и Пьер-Лу Гриффе дали большое интервью издание The Verge. В нём работники в том числе рассказали о том, что сейчас они трудятся над Steam Deck 2. Однако каких-то революций от второй версии портативного ПК ждать не стоит — авторы планируют улучшить лишь батарею и экран.

Производительность хотят оставить на том же уровне для того, чтобы разработчикам было проще ориентироваться на одно и то же железо. Таким образом авторы не создадут путаницу с разными версиями как для геймеров, так и для создателей видеоигр.

Мы предпочтём сохранить один уровень производительности немного дольше и рассмотрим его повышение только тогда, когда произойдёт большой технологический скачок.

О дате выхода Steam Deck 2 разработчики ничего не сообщили. Судя по всему, следующая версия портативного ПК выйдет не раньше середины 2023 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022