Для нового Steam Deck не станут делать более крутое железо
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Сотрудники Valve Лоуренс Янг и Пьер-Лу Гриффе дали большое интервью издание The Verge. В нём работники в том числе рассказали о том, что сейчас они трудятся над Steam Deck 2. Однако каких-то революций от второй версии портативного ПК ждать не стоит — авторы планируют улучшить лишь батарею и экран.
Производительность хотят оставить на том же уровне для того, чтобы разработчикам было проще ориентироваться на одно и то же железо. Таким образом авторы не создадут путаницу с разными версиями как для геймеров, так и для создателей видеоигр.
Мы предпочтём сохранить один уровень производительности немного дольше и рассмотрим его повышение только тогда, когда произойдёт большой технологический скачок.
О дате выхода Steam Deck 2 разработчики ничего не сообщили. Судя по всему, следующая версия портативного ПК выйдет не раньше середины 2023 года.
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