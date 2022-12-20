Режиссёр «Аватара» предложил Мэтту Дэймону смириться с утратой $ 250 млн

В честь премьеры «Аватара: Путь воды» Джеймс Кэмерон продолжает давать интервью различным изданиям. В разговоре с BBC речь зашла о Мэтте Деймоне, которому режиссёр ещё в 2006 году предложил главную роль в первом «Аватаре» с гонораром в 10% от будущих сборов. Однако тот был занят в экранизации «Ультиматума Борна», поэтому ответил отказом. Впоследствии «Аватар» собрал в прокате $ 2,9 млрд — то есть Мэтт Дэймон заработал бы около $ 250 млн, если учитывать все налоговые вычеты.
Кэмерон рассказал, что Мэтт до сих пор жалеет, что отказался от главной роли. На что постановщик утешает актёра тем, что тот — одна из самых больших звёзд Голливуда. Поэтому корить себя ему не за что.
Он всё ещё корит себя за это. А я такой: «Мэтт, ты вроде бы одна из самых больших кинозвёзд в мире, смирись с этим». Он должен был сняться в новом «Борне», поэтому ему пришлось отказаться.
При этом Кэмерон всё ещё не отказался от Мэтта Дэймона в дальнейших частях «Аватара». Режиссёр отметил, что просто обязан дать тому небольшую роль в одном из будущих фильмов для «поддержания равновесия в мире». Однако ни о каких 10% речи, конечно же, больше не идёт.
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