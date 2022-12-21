Джеймсу Кэмерону не позволили снять режиссёрскую версию «Аватара 2»

Кэмерон ранее заявлял о желании снять две версии «Аватара: Путь воды» — для кинотеатров на три часа и режиссёрскую на шесть. Недавно продюсер картины Джон Ландау заявил, что на расширенную версию картины у студии недостаточно отснятого материала и средств на дополнительную работу со спецэффектами и CGI.
Ландау также отметил, что театральная версия картины более чем продолжительная и хорошо раскрывает нюансы сюжета. Продолжительность «Аватара 2» составляет 3 часа 12 минут. Продюсер добавил, что планов на создание режиссёрской версии «Аватара 3» у него и его коллег тоже нет.
«Аватар: Путь воды» совсем недавно вышел в прокат и уже вовсю захватывает мировую кассу. Спустя пять дней после старта проката сиквел собрал более $ 500 млн — кажется, первый миллиард может покориться ленте ещё до начала 2023 года.
- 21 декабря 2022
-
20:20
-
19:48
-
19:22
-
19:21
-
19:02
-
18:59
-
18:26
-
18:16
-
17:57
-
17:52
-
17:21
-
17:08
-
16:27
-
16:10
-
15:53
-
15:30
-
15:14
-
15:05
-
14:49
-
14:19
-
14:10
-
13:41
-
13:27
-
13:12
-
12:42
-
12:36
-
12:27
-
12:00
-
11:43
-
11:10
-
10:35
-
10:01
-
09:40
-
01:30
-
01:14