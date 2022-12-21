Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймсу Кэмерону не позволили снять режиссёрскую версию «Аватара 2»

Джеймсу Кэмерону не позволили снять режиссёрскую версию «Аватара 2»
Комментарии

Кэмерон ранее заявлял о желании снять две версии «Аватара: Путь воды» — для кинотеатров на три часа и режиссёрскую на шесть. Недавно продюсер картины Джон Ландау заявил, что на расширенную версию картины у студии недостаточно отснятого материала и средств на дополнительную работу со спецэффектами и CGI.

Ландау также отметил, что театральная версия картины более чем продолжительная и хорошо раскрывает нюансы сюжета. Продолжительность «Аватара 2» составляет 3 часа 12 минут. Продюсер добавил, что планов на создание режиссёрской версии «Аватара 3» у него и его коллег тоже нет.

«Аватар: Путь воды» совсем недавно вышел в прокат и уже вовсю захватывает мировую кассу. Спустя пять дней после старта проката сиквел собрал более $ 500 млн — кажется, первый миллиард может покориться ленте ещё до начала 2023 года.

Новость по теме
«Аватар: Путь воды» собрал уже $ 500 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022