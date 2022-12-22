Возвращение легенд не удалось: команда Себа и Нотейла проиграла отбор на Dota Pro Circuit

Европейская команда Old G, в составе которой выступают Себастьян Ceb Дебс, Топиас Topson Таавитсайнен и Йохан n0tail Сундштайн, не смогла пройти квалификацию во второй дивизион европейской лиги Dota Pro Circuit 2023.

Три двукратных чемпиона The International по Dota 2, создавшие новую команду вместе с No[o]ne и MSS, упустили две попытки поучаствовать в следующем сезоне профессиональной лиги.

Сначала Old G проиграла Ooredo Thunders из Ливана (0:2), а затем с аналогичным счётом уступила грузинско-греческой пятёрке Monaspa (0:2). Оба соперника прошли в основную стадию сезона DPC 2023.

Фото: Liquipedia

Себ, Нотейл и Топсон стали первыми, кто выиграл два чемпионата мира по Dota 2 подряд, победив на The Internationla 2018 и 2019 в составе OG. В ноябре 2021 года первые двое завершили карьеры игрока, но перед этим сезоном решили вернуться на про-сцену.