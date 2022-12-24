Тоби Магуайр назвал свой мем-танец из «Человека-паука 3» забавным

Культовый мем Bully Maguire, в котором Питер Паркер в исполнении Тоби Магуайра забавно танцует в «Человеке-пауке 3» — довольно старый, но актуальный. Актёр недавно снялся в картине «Вавилон» вместе с Брэдом Питтом и Марго Робби. В одном из недавних интервью на Reddit в честь премьеры фильма Тоби признался, что мем стал для него «забавным открытием».

Актёр отметил, что не раз посещал ветку r/raimimemes на Reddit, где публикуются мемы с эмо-версией Питера Паркера из фильма «Человек-паук 3» и другие смешные «зарисовки» из трилогии Сэма Рейми. Ещё фанаты спросили Тоби, способен ли он повторить этот мемный танец из третьего фильма. Артист заявил, что он повторяет эту хореографию каждое утро.

Премьера «Вавилона» Дэмьена Шазелла состоялась 23 декабря. В России картину, к сожалению, не прокатывают.