Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тоби Магуайр назвал свой мем-танец из «Человека-паука 3» забавным

Тоби Магуайр назвал свой мем-танец из «Человека-паука 3» забавным
Комментарии

Культовый мем Bully Maguire, в котором Питер Паркер в исполнении Тоби Магуайра забавно танцует в «Человеке-пауке 3» — довольно старый, но актуальный. Актёр недавно снялся в картине «Вавилон» вместе с Брэдом Питтом и Марго Робби. В одном из недавних интервью на Reddit в честь премьеры фильма Тоби признался, что мем стал для него «забавным открытием».

Актёр отметил, что не раз посещал ветку r/raimimemes на Reddit, где публикуются мемы с эмо-версией Питера Паркера из фильма «Человек-паук 3» и другие смешные «зарисовки» из трилогии Сэма Рейми. Ещё фанаты спросили Тоби, способен ли он повторить этот мемный танец из третьего фильма. Артист заявил, что он повторяет эту хореографию каждое утро.

Новость по теме
Видео: Дэниел Крейг с теплотой вспоминает камео в «Звёздных войнах»

Премьера «Вавилона» Дэмьена Шазелла состоялась 23 декабря. В России картину, к сожалению, не прокатывают.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022