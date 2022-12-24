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Хидео Кодзима планирует делать игры и после смерти

Хидео Кодзима планирует делать игры и после смерти
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Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима собирается делать игры и после смерти. Он уверен, что сможет «переродиться» в осознанный ИИ. Хидео рассказал об этом журналистам IGN, когда они спросили, каким он видит будущее Kojima Productions через 50-100 лет.

Скорее всего, я стану ИИ и буду рядом. Чтобы создавать нечто новое, необходимо получать самые разные стимулы. Я представляю, что буду сотрудничать с другими разработчиками и заниматься чем-то новым даже в форме ИИ.

В августе Кодзима отметит свой 60-летний юбилей. Если он проживёт ещё три-четыре десятка лет (при его здоровом образе жизни эта вероятность высока), то есть шанс, что ему удастся перенести своё сознание в «цифру», потому что нейронные сети и искусственный интеллект сейчас развиваются очень быстро.

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