Хидео Кодзима раскрыл важные детали экранизации Death Stranding

На прошлой неделе стало известно об экранизации Death Stranding. Одним из продюсеров картины выступает автор оригинальной игры Хидео Кодзима. Сегодня он поделился некоторыми подробностями грядущего проекта.

Новость по теме По игре Death Stranding Хидео Кодзимы снимут фильм

По словам главы Kojima Productions, в фильме могут не показать главного героя игры Сэма Портера-Бриджеса. Сюжет могут посвятить второстепенным персонажам, рассказав совершенно другую историю или расширить основной сюжет.

Экранизация не будет стандартным блокбастером как большинство фильмов по мотивам видеоигр. Кодзима хочет создать более авторское и даже артхаусное кино. Потому что у него и его партнёров нет цели заработать на картине миллионы. По мнению Хидео, экранизация Death Stranding будет актуальной много лет. Он уверяет, что фильм будет вдохновлять зрителя даже через 20 лет после премьеры.

Производство фильма Death Stranding курирует Hammerstone Studios. Студия также работает над сиквелом иронично-ностальгического боевика Kung Fury. Компания полностью финансирует киноверсию постапокалиптической фантастики, а продюсированием помимо Кодзимы занимается Алекс Лебовичи («Кунг Фьюри 2», «Варвар»). Пока неизвестно, кому доверили сценарий и кто займёт режиссёрское кресло.

Дата выхода и подробности сюжета экранизации тоже неизвестны.