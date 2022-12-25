Vampire Survivors возглавила топ лучших игр Steam 2022 года

Steam DB выкатил топ самых популярных игр 2022 года в Steam. Главным хитом уходящего года в магазине Valve стал инди-проект Vampire Survivors, вторую строчку занял киберпанк-приключение про милого котика Stray, а на третьей — God of War.

Новость по теме Мобильную версию Vampire Survivors скачали более 1 млн раз

Самые популярные игры 2022 года по версии Steam

Vampire Survivors. Stray. God of War. PowerWash Simulator. Entropy: Zero 2. Persona 5 Royal. Neon White. «Человек-паук» (ремастер). Dofromantik. Brotato.

Рейтинг составили с помощью уникального алгоритма, который площадка использует с 2017 года. Он основан на пике одновременно играющих пользователей и соотношении положительных и отрицательных отзывов.

Технические специалисты из Digital Foundry тоже подвели итоги уходящего года, представив топ игр с лучшей графикой. Самой лучшей эксперты признали приключение Horizon Forbidden West. Вторую и третью строчки их топа заняли космический хоррор The Callisto Protocol и классика Valve — Portal RTX.