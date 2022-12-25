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Лучшие новые игры в Steam за 2022 год — Vampire Survivors, God of War, Stray, PowerWash Simulator, «Человек-паук»

Vampire Survivors возглавила топ лучших игр Steam 2022 года
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Steam DB выкатил топ самых популярных игр 2022 года в Steam. Главным хитом уходящего года в магазине Valve стал инди-проект Vampire Survivors, вторую строчку занял киберпанк-приключение про милого котика Stray, а на третьей — God of War.

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Самые популярные игры 2022 года по версии Steam

  1. Vampire Survivors.
  2. Stray.
  3. God of War.
  4. PowerWash Simulator.
  5. Entropy: Zero 2.
  6. Persona 5 Royal.
  7. Neon White.
  8. «Человек-паук» (ремастер).
  9. Dofromantik.
  10. Brotato.

Рейтинг составили с помощью уникального алгоритма, который площадка использует с 2017 года. Он основан на пике одновременно играющих пользователей и соотношении положительных и отрицательных отзывов.

Технические специалисты из Digital Foundry тоже подвели итоги уходящего года, представив топ игр с лучшей графикой. Самой лучшей эксперты признали приключение Horizon Forbidden West. Вторую и третью строчки их топа заняли космический хоррор The Callisto Protocol и классика Valve — Portal RTX.

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