Vampire Survivors возглавила топ лучших игр Steam 2022 года
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Steam DB выкатил топ самых популярных игр 2022 года в Steam. Главным хитом уходящего года в магазине Valve стал инди-проект Vampire Survivors, вторую строчку занял киберпанк-приключение про милого котика Stray, а на третьей — God of War.
Новость по темеМобильную версию Vampire Survivors скачали более 1 млн раз
Самые популярные игры 2022 года по версии Steam
- Vampire Survivors.
- Stray.
- God of War.
- PowerWash Simulator.
- Entropy: Zero 2.
- Persona 5 Royal.
- Neon White.
- «Человек-паук» (ремастер).
- Dofromantik.
- Brotato.
Рейтинг составили с помощью уникального алгоритма, который площадка использует с 2017 года. Он основан на пике одновременно играющих пользователей и соотношении положительных и отрицательных отзывов.
Технические специалисты из Digital Foundry тоже подвели итоги уходящего года, представив топ игр с лучшей графикой. Самой лучшей эксперты признали приключение Horizon Forbidden West. Вторую и третью строчки их топа заняли космический хоррор The Callisto Protocol и классика Valve — Portal RTX.
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